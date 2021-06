Six nouveaux acteurs ont rejoint le casting de la prochaine série « Surface » bientôt disponible sur Apple TV+.

« Surface » est décrit comme une série à suspense centrée sur la quête du protagoniste pour reconstruire sa vie après une tentative de suicide. En même temps, il essaiera de se souvenir et de comprendre tout ce qui l’a amenée à ce moment.

La série mettra en vedette l’actrice Gugu Mbatha-Raw, tandis qu’Oliver Jackson-Cohen incarnera James, le mari de Sophie et partenaire dans une société de capital-risque. Stephan James, quant à lui, jouera le rôle du policier infiltré Baden, qui aura un « lien fort » avec Sophie.

Les autres membres de la distribution incluent Ari Graynor, choisi pour jouer Caroline, François Arnaud qui jouera Harrison, Marianne Jean Baptiste qui jouera Hannah et Millie Brady qui jouera Eliza.

« Surface » sera produite par Hello Sunshine et Apple Studios de Reese Witherspoon et comprendra huit épisodes. Le tournage devrait débuter courant 2021.