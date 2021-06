Le nouveau MOBA Pokémon UNITE, développé par TiMi Studios et publié par The Pokémon Company, a enfin une date de sortie pour les utilisateurs iOS et Android.

Pokémon UNITE sortira pour les utilisateurs iOS en septembre, tandis que les utilisateurs de Nintendo Switch pourront jouer dès juillet. Le titre sera multiplateforme, de sorte que les utilisateurs qui utilisent différentes plateformes peuvent également être mis au défi. De plus, les joueurs peuvent utiliser leur compte Pokémon Trainer Club ou leur compte Nintendo à la fois sur Nintendo Switch et sur des appareils mobiles pour synchroniser leur progression entre les appareils. Sur mobile, le titre sera gratuit, avec la possibilité de faire des achats in-app.

Ce nouveau titre mettra en vedette un groupe de Pokémon qui sont familiers à la plupart, y compris Pikachu, Garchomp, Lucario et les starters Galar. En plus de combattre d’autres joueurs, les utilisateurs doivent conquérir les bases. L’équipe qui marque le plus de points gagne.

« Pokémon UNITE se déroule sur Aeos Island, une île mythique située dans un recoin encore inexploré de l’océan. C’est ici que les joueurs rejoignent le Unite Battle Committee (UBC) [Bureau des Combats Unité (BCU)], qui organise les Unite Battles [Combats Unité]. Lors de ces rencontres, les participants forment deux équipes de cinq et s’affrontent dans le but de marquer le plus de points avant la fin du temps imparti. Ils peuvent aussi se servir d’une étrange source d’énergie permettant aux Pokémon participants d’évoluer : l’Aeos energy [énergie Æos]. »

Les Unite Battles comptent de très nombreux fans à travers le monde, et des Dresseurs et Dresseuses de tous horizons se bousculent pour prendre part à l’action. Vous ne ferez d’ailleurs pas exception, car vous vous rendrez justement sur l’île pour participer à la compétition !

Les règles des Unite Battles : les Dresseurs accompagnés de leur : les Dresseurs accompagnés de leur Pokémon s’affrontent en combat d’équipe à 5 contre 5. L’objectif consiste à récolter plus de points que l’équipe adverse avant la fin du temps imparti. Pour remporter des points, vous devrez accumuler de l’Aeos energy en venant à bout de Pokémon adverses ou sauvages, puis la déposer dans l’un des objectifs adverses. Ces combats se déroulent dans divers stades, chacun offrant des règles différentes : le nombre de participants par équipe, la durée du match ou les Pokémon légendaires qui apparaissent sur le terrain peuvent ainsi varier.

Affrontez des équipes talentueuses : la coopération est primordiale lors des Unite Battles. Face à des équipes douées ou dans une situation délicate, il est toujours possible d’arracher la victoire en se coordonnant avec ses coéquipiers. En vous mesurant à d’autres équipes dans des parties classées, votre rang dans les classements pourra grimper (ou descendre) selon l’issue de vos matchs. Vous démarrerez en Beginner Cup [rang Novice] et pourrez progresser jusqu’en Master Cup [rang Maître]. D’ailleurs, les joueurs et joueuses ayant obtenu un rang seront inscrits dans un classement mondial visible de tous !

Montez de niveau : avant chaque Unite Battle, les Pokémon participants sont ramenés au niveau 1 grâce à la puissance de l’Aeos energy. Tout au long du combat, ils gagnent des Points d’Expérience et montent de niveau. Ce faisant, ils apprennent de nouvelles capacités et évoluent. Lorsqu’un Pokémon atteint un niveau élevé, il obtient une puissante Unite Move [capacité Unité] exclusive aux Unite Battles ! Ces incroyables Unite Moves peuvent changer le cours d’un affrontement !

Combattez avec style : dans Pokémon UNITE, vous pourrez personnaliser votre apparence ainsi que celle de vos Pokémon. Prenez part aux matchs tout en affichant votre style unique ! Vous pouvez vous servir des Holowears [Holo-costumes], une technologie spéciale alimentée par l’Aeos energy, afin d’habiller vos Pokémon avec diverses tenues. Vous pouvez aussi personnaliser l’apparence de votre personnage, ses vêtements et ses accessoires pour lui donner l’allure qui vous plaît le plus en combat, comme en dehors. Mettez votre profil à jour avec une photo Unité de votre avatar et votre Pokémon partenaire. Vous pourrez même la modifier en changeant l’expression et la pose de votre avatar, ou en ajoutant des autocollants. Vous pourrez voir votre photo Unité et celle des autres joueurs avant de commencer un match !

Trouvez votre rôle : de nombreux Pokémon sont présents dans Pokémon UNITE, comme Dracaufeu, Pikachu ou Amphinobi. Bien que les résistances et les faiblesses de type n’existent pas dans les Unite Battles, chaque Pokémon possède un rôle (Attacker[Attaquant], Defender[Défenseur], Speedster[Rapide], Supporter[Soutien] ou All-Rounder[Polyvalent]) et des stats qui lui sont propres et qui reflètent sa façon de jouer. Vous devrez vous entraîner avec différents Pokémon afin de trouver le rôle qui vous convient le mieux. Avant de pouvoir faire équipe avec un Pokémon, vous devrez obtenir le Unite license [permis Unité] de ce Pokémon. Vous en trouverez au Unite Battle Committee, où vous pourrez échanger vos Aeos coins [Pièces Æos] (récupérables via les Unite Battles) contre le Unite license de votre choix.

Profitez encore plus de Pokémon UNITE avec le Battle Pass [Pass de combat] : vous pourrez remporter des récompenses en jeu grâce au Battle Pass saisonnier. Pour cela, vous devrez accomplir des missions pour faire monter le niveau de votre Pass. Il sera également possible de l’améliorer avec des Aeos gems [Gemmes Æos] afin de recevoir encore plus de récompenses !