Selon les rapports de Business Korea, Apple envisage un nouveau partenariat avec LG qui permettrait à l’entreprise de vendre des iPhone, iPad et Apple Watch dans plus de 400 « LG Best Shops » en Corée du Sud.

LG a récemment fermé son activité de production et de vente de smartphones, laissant vide tous les espaces de vente de ses magasins précédemment utilisés pour la commercialisation des téléphones. Apparemment, Apple cherche maintenant à utiliser cet espace pour vendre ses produits en Corée du Sud.

La présence d’Apple dans le commerce de détail en Corée du Sud est encore relativement faible et la conclusion d’un accord avec LG pour vendre des produits dans plus de 400 « LG Best Shops » est un moyen rapide et facile d’étendre sa présence. Selon des sources locales, les deux sociétés discutent de la création de corners Apple séparés au sein des magasins LG, tous gérés directement par les employés d’Apple. Les entreprises n’ont pas encore décidé quand le partenariat commencera, mais certains experts pensent que les premiers produits Apple arriveront dans les magasins LG fin juillet.

En revanche, LG et Apple n’auraient pas trouvé d’accord pour la vente de Mac, également parce que LG vend ses ordinateurs portables Gram et la présence du MacBook Pro aurait pu causer de nombreux problèmes.