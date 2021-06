Spotify a lancé aujourd’hui le nouveau service Spotify Greenroom, un nouveau concurrent pour Clubhouse que la société a annoncé en mars.

Le service est basé sur Locker Room, une application audio en direct axée sur le sport créée par Betty Labs. Spotify a acquis la société pour l’utiliser comme base pour pouvoir lancer son service.

Spotify Greenroom permet aux utilisateurs d’héberger des conversations en direct sur le sport, la musique et la culture. Le lancement du service ne s’est pas fait en grande pompe, mais presque discrètement, car l’entreprise veut encourager les gens à s’inscrire et à découvrir par eux-mêmes comment utiliser l’application. Les utilisateurs peuvent également s’inscrire en utilisant leur compte Spotify, bien que ce ne soit pas une exigence nécessaire. Certaines des principales fonctionnalités de cette nouvelle application pourraient éventuellement arriver dans l’application Spotify.

Avec Greenroom, il sera également possible de « gagner ». Les conversations peuvent être enregistrées et diffusées sous forme de podcasts. De plus, il y aura un financement direct de Spotify pour certains créateurs de salles, qui seront payés en fonction de la popularité de leurs salles et de leur implication. Cependant, les informations à ce sujet sont plutôt rares pour le moment.

L’application est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store. L’arrivée de Spotify Greenroom décrétera-t-elle l’effondrement définitif de Clubhouse ? Peut-être, même si maintenant le battage médiatique qui a été créé au lancement du service s’est calmé assez rapidement.