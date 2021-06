Apple a publié un teaser pour annoncer l’arrivée de la deuxième saison du drame policier « Truth Be Told » sur Apple TV+.

Le court teaser nous donne l’occasion de pouvoir jeter un premier regard sur la deuxième saison de la série. Une fois de plus, nous retrouverons la protagoniste Octavia Spencer, qui incarne Poppy Parnell, et la nouvelle entrée Kate Hudson, qui incarnera l’amie d’enfance de Parnell. La deuxième saison fera ses débuts sur la plateforme le vendredi 20 août prochain.

Dans la deuxième saison de « Truth Be Told », le podcasteur Poppy Parnell (Octavia Spencer) a un nouveau cas qu’elle aimerait que vous reconsidériez lorsque son ami d’enfance et magnat des médias Micah Keith (Kate Hudson) se retrouve mêlé à des tragédies et des scandales. Poppy essaiera d’aider Micah, toujours en recherchant la justice tout en respectant son public.