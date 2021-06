Dans une interview sur les progrès du travail et de la santé, Kevin Lynch, directeur d’Apple, a suggéré que l’entreprise pourrait un jour utiliser de nouveaux capteurs sur les AirPods pour offrir aux clients plus de données de santé.

Actuellement, l’iPhone et l’Apple Watch utilisent tous deux une large gamme de capteurs pour fournir aux utilisateurs des données et des informations sur la santé de manière indépendante. En outre, Apple utilise également ce que l’on appelle la fusion de capteurs, qui combine les données des capteurs à bord de l’Apple Watch et de l’iPhone‌ pour donner aux utilisateurs une vue plus complète de leur santé. Dans une interview avec TechCrunch, Lynch a suggéré qu’Apple pourrait également ajouter des AirPods au processus de fusion de capteurs pour fournir plus de données de santé aux utilisateurs.

« Peut-être qu’un endroit où chercher encore plus de potentiel en termes de futures capacités de soins de santé réside dans la fusion de capteurs. La fonction de stabilité de marche est le résultat non seulement de l’action indépendante de l’iPhone‌ ou de l’Apple Watch, mais de ce qui est possible lorsque l’entreprise peut les utiliser en combinaison. C’est un autre endroit où l’intégration étroite des logiciels et du matériel d’Apple nous donne un avantage et se multiplie à mesure que l’écosystème d’appareils et de capteurs continue de croître.

Aujourd’hui, nous faisons déjà de la fusion de capteurs sur certains appareils et je pense qu’il y a toutes sortes de possibilités pour le faire également sur les AirPods. »

La suggestion de Lynch s’aligne sur ce qui a été dit par Mark Gurman de Bloomberg, qui a parlé à plusieurs reprises de la prochaine génération d’AirPods Pro capable de surveiller certains aspects de notre santé grâce à de nouveaux capteurs intégrés.