Selon le Wall Street Journal, en 2016, Apple a envisagé de lancer son propre service de soins de santé par abonnement aux États-Unis, avec des « médecins Apple » à la disposition des patients dans certaines des principales cliniques du pays.

Le projet, qui a depuis calé en raison de préoccupations internes, consistait à offrir aux clients un service de santé global intégrant les données collectées à partir de l’iPhone et de l’Apple Watch. Dans le sillage de cette idée, une équipe interne a étudié comment les données collectées par l’Apple Watch pourraient améliorer le service de santé.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré à plusieurs reprises que l’une des plus grandes contributions d’Apple à l’humanité sera dans le domaine de la santé et, comme nous l’apprenons aujourd’hui, sa plus grande idée était de créer un service de santé privé géré par une entreprise.

L’une de ses idées les plus ambitieuses sur la santé des utilisateurs était un plan visant à offrir des médicaments de base aux patients. Une équipe Apple a passé des mois à essayer de comprendre comment le flux de données sur la santé et le bien-être collectées par les utilisateurs d’Apple Watch, publié pour la première fois en 2015, pourrait être utilisé pour améliorer les soins de santé. L’équipe a déclaré que l’un des meilleurs moyens de réaliser cette vision était de fournir leur propre service médical, en connectant les données générées par les appareils Apple aux soins virtuels et en personne fournis par les médecins Apple. Apple offrirait des soins primaires, mais aussi une surveillance continue de la santé dans le cadre d’un programme de santé personnalisé par abonnement.

En 2017, un an après que l’idée ait été discutée pour la première fois dans l’entreprise, Apple s’est entretenue avec certaines cliniques aux États-Unis basées près de l’Apple Park, afin qu’elles puissent mettre en place des stations de test pour le nouveau service sanitaire. Le tout serait géré par le Dr Sumbul Desai de l’Université de Stanford. En réalité, les tests sont toujours en cours, bien qu’étant dans une phase préliminaire en raison de certaines perplexités surgissant au sein des dirigeants d’Apple sur la manière dont Desai gérait tout.

Une initiative dirigée par l’équipe du Dr Desai comprenait une application testée parmi les employés d’Apple appelée HealthHabit. Selon le rapport, cette application était destinée à « connecter les gens avec des médecins via le chat et les encourager à relever des défis de santé ». Cependant, l’application n’a pas été utilisée par les employés impliqués et les données collectées n’ont pas été suffisantes pour tracer un aperçu précis de la situation et de la qualité du projet.

Pourtant, les derniers mois ont tout relancé, avec d’importants cadres d’Apple qui ont pris le terrain pour tenter de récupérer le projet d’offrir aux patients un service de santé de pointe. Or, il est fort probable que l’entreprise veuille d’abord créer sa propre infrastructure de santé interne, avant de s’ouvrir aux utilisateurs.