Dans un article de blog officiel, l’équipe Pixelmator a annoncé qu’elle travaillait à l’ajout de la prise en charge des raccourcis pour l’application Pixelmator Pro sur macOS.

Lors de la WWDC21, Apple a annoncé que macOS Monterey apportera enfin l’application Commandes et Raccourcis au Mac. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de créer des automatisations à l’aide de l’application, qui prendra également en charge l’importation d’automatisations Automator.

Lorsque Pixelmator Pro prendra en charge des raccourcis, les utilisateurs pourront redimensionner les images avec un seul bouton ou une seule commande et même ajouter un préréglage à plusieurs photos. Par exemple, l’équipe Pixelmator Pro montre un raccourci appelé « Améliorer », qui redimensionne une image à l’aide du rééchantillonnage ML Super Resolution.

Actuellement, l’équipe travaille également sur Pixelmator Pro 2.1, qui, entre autres nouvelles fonctionnalités, vous permettra de voir et de définir rapidement les couleurs primaires et secondaires, vous permettant de modifier la couleur de n’importe quel objet par glisser-déposer. Une nouvelle fonction ML Crop sera également disponible, qui analysera la composition des photos à l’aide d’un algorithme d’apprentissage automatique et fournira à l’utilisateur des suggestions sur la façon de recadrer la photo pour la rendre plus attrayante.

L’application est disponible sur le Mac App Store au prix de 21,99 €.