iOS 15 propose plusieurs fonctionnalités pour améliorer et simplifier la gestion des notifications, comme le système Concentration ou la possibilité d’activer le résumé des notifications.

Le résumé des notifications est une nouvelle fonctionnalité conçue pour collecter des notifications non liées aux échéances dans le temps et envoyées par les applications iOS en un seul lot, le matin, le soir ou à l’heure que l’utilisateur préfère. Le résumé est personnalisé et permet de récupérer rapidement ce que l’utilisateur n’a pas vu lors d’activités plus importantes comme le travail ou les cours.

Mais attention, car cette fonction n’est pas active par défaut. Pour l’activer :

Ouvrez l’application Paramètres

Choisissez les notifications

Appuyez sur Résumé programmé

Activer le commutateur Résumé programmé

Cette fonctionnalité est disponible sur iOS 15 et iPadOS 15, vous pouvez donc définir des horaires de résumé de notification personnalisés sur iPhone et iPad. Après avoir activé le commutateur Scheduled Summary, vous pouvez saisir les spécificités du planning, avec la possibilité d’envoyer jusqu’à 12 résumés différents par jour (la configuration par défaut fournit un résumé le soir et un le matin).

Après avoir choisi le calendrier du résumé des notifications, vous pouvez sélectionner les applications dans chaque résumé. Il s’agit d’une simple liste de toutes les applications présentes sur votre appareil, et vous pouvez activer des applications individuelles pour les inclure dans les résumés. Lorsque vous en saisissez une dans le résumé, vous ne recevrez plus de notifications pour cette application lorsqu’elles seront envoyées, car elles seront enregistrées et livrées toutes en même temps dans le résumé à l’heure ou aux heures que vous sélectionnez. Les notifications telles que les messages ou sujettes à expiration dans le temps (voir Événements du calendrier) seront toujours livrées immédiatement.

Il n’est pas possible de contrôler l’ordre dans lequel les notifications sont affichées dans les résumés. Apple explique qu’elle utilisera l’intelligence de l’appareil pour trier les notifications dans le résumé, en mettant en évidence celles jugées les plus importantes selon les habitudes de l’utilisateur. De plus, il n’est pas possible de configurer différentes applications pour différents résumés.