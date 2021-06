Sonos a participé à une audience antitrust sur les appareils domestiques intelligents, avec des allégations contre la domination d’entreprises telles qu’Apple, Amazon et Google.

Lors d’une audition par le sous-comité du Congrès américain sur la politique antitrust, Sonos a contesté la manière dont Apple met en œuvre le support de Siri pour les sociétés tierces. Lors de la dernière WWDC, Apple a annoncé que des sociétés tierces sont en mesure d’intégrer la commande vocale Siri into dans leurs appareils HomeKit, mais les commandes « Hey ‌Siri‌ » ne sont transmises que via le HomePod ou le HomePod mini, il est donc indispensable d’avoir un de ces deux appareils.

Voici les propos d’Eddie Lazarus, représentant légal de Sonos :

« Prenez l’annonce d’Apple selon laquelle elle accordera désormais une licence à Siri‌ à des appareils tiers pour la maison intelligente. Comme indiqué par plusieurs sources, Apple n’accordera de licence à Siri‌ qu’aux entreprises qui utilisent le HomePod‌ comme hub central pour se connecter à ‌Siri.‌ Par conséquent, Apple conditionne l’interopérabilité avec Siri‌ pour les entreprises qui ajoutent un produit Apple concurrent au sien. »

Lazarus a également déclaré que si Google, Apple et d’autres sociétés travaillent sur l’interopérabilité par le biais d’initiatives comme Matter, il est sceptique quant au fait que cela conduira à un plus grand choix pour les consommateurs ou favorisera une véritable interopérabilité entre différentes plates-formes de maison intelligente. L’avocat prévient également que, puisque Apple et Google contrôlent la norme, ils contrôlent également le « rythme de l’innovation » :

« Il ne fait aucun doute que les entreprises dominantes suggéreront qu’une nouvelle législation est inutile à la lumière des initiatives en cours – telles que l’alliance « Matter » – et qu’elles travaillent à un certain degré de normalisation de la maison intelligente pour faciliter l’interopérabilité. Ces efforts sont susceptibles de produire des résultats positifs pour les fabricants d’appareils dorsaux, tels que les ampoules, les ouvre-portes de garage, etc., en leur permettant d’interagir avec l’un des trois principaux écosystèmes (Alexa, Assistant, Siri‌) à l’aide d’un uniforme de base de code.

Mais je suis sceptique quant au fait que ce type d’initiative favorisera un large choix de consommateurs sur le front-end – où les consommateurs contrôlent leurs appareils domestiques intelligents – ou poussera vers une véritable interopérabilité entre les écosystèmes isolés qu’ils possèdent. Du point de vue de l’utilisateur, les choix entre très peu de plateformes resteront probablement les mêmes. On pourrait aussi imaginer un aspect cheval de Troie dans tout cela. Ceux qui maîtrisent la norme et son évolution maîtrisent efficacement la nature et le rythme de l’innovation, y compris celles imaginées par leurs concurrents.

La norme sur laquelle Matter travaille, si je comprends bien, est essentiellement une création de Google et d’Apple. Ce n’est certainement pas une formule pour une concurrence loyale ou une invention plus créative. C’est une formule pour consolider davantage la domination de très peu de joueurs. »

Comme Amazon et Google dominent le marché des haut-parleurs intelligents, la plupart de ce que Lazarus avait à dire lors de l’audience était centré sur ces deux sociétés.

« Voyons deux futurs possibles pour la maison intelligente. Dans le premier scénario, chaque maison intelligente sera contrôlée par l’une des rares sociétés dominantes, Google, Amazon ou peut-être même Apple ou Facebook. Ces géants exerceront un contrôle écrasant sur la direction de l’innovation et sur les nouvelles idées qui arriveront sur le marché, reproduisant en fin de compte une structure de marché qui, selon l’histoire, freinera l’innovation et la concurrence. Le choix des consommateurs s’affaiblira également. Les consommateurs se retrouveront canalisés dans les écosystèmes isolés d’un Google ou d’un Amazon dans une dynamique d’auto-renforcement de domination alimentée par le Web.

Le deuxième scénario implique l’entrée sur le terrain du gouvernement des États-Unis, qui avec ses lois pourrait élargir les règles du jeu en permettant à Sonos et à d’autres entreprises d’innover et d’offrir de nouvelles expériences aux clients, avec davantage d’entreprises en concurrence sur une seule base. de leurs produits et services. »