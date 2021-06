Apple a été critiquée par divers groupes de défense des droits numériques pour avoir permis à plusieurs gouvernements de censurer le contenu LGBTQ+ sur l’App Store.

Le rapport publié par les groupes Fight For The Future et GreatFire indique qu’Apple bloque les applications et le contenu LGBTQ+ dans 152 App Store régionaux. L’étude documente 1 377 cas dans lesquels les applications LGBTQ+ ne sont pas disponibles dans les vitrines numériques, avec par exemple le magasin en Arabie saoudite bloquant jusqu’à 28 de ces applications.

La Chine continentale arrive en deuxième position avec 27 applications bloquées, suivie des Émirats arabes unis avec 25, du Ghana avec 24 et du Nigeria avec 23. Aux dernières places, on trouve le Royaume-Uni qui a interdit deux de ces applications, tandis que l’Australie, le Canada et Les États-Unis n’ont interdit aucune application LGBTQ+.

Selon ces groupes, la plupart des App Store avec un nombre élevé d’applications bloquées coïncident avec les pays qui ne respectent pas les droits humains des homosexuels. Apple est également accusée d’avoir permis la censure dans les pays où l’homosexualité est légalisée, avec les exemples du Niger et de la Corée du Sud toujours dans le top dix des pays qui ont bloqué la plupart des applications LGBTQ+ sur l’App Store.

« Apple agite les drapeaux arc-en-ciel dans ses opérations marketing aux États-Unis, mais en attendant, elle aide activement les gouvernements du monde entier à isoler, réduire au silence et opprimer les personnes LGBTQ+ », a déclaré le directeur de Fight for the Future Evan Greer. « Le monopole draconien de l’App Store et l’impossibilité d’installer des applications en dehors de l’App Store rendent cette discrimination et cette censure possibles ».

Bien que le rapport se concentre sur l’App Store, il existe d’autres moyens d’accéder aux services liés aux applications interdites. Par exemple, bon nombre de ces services proposent des versions Web accessibles via Safari, et vous pouvez également utiliser un service VPN pour contourner les blocages désignés par le gouvernement et le géoverrouillage de l’App Store. Cependant, l’accusation de censure contre Apple demeure.