Niantic travaille officiellement avec Hasbro et Tomy pour apporter les autobots les plus célèbres de tous les temps sur iPhone, avec la magie de la réalité augmentée. Transformers: Heavy Metal a été officiellement dévoilé pour nos appareils iOS.

Les développeurs de Pokemon GO ont également recueilli le soutien de Very Very Spaceship pour donner vie à un projet très intéressant mais dont très peu de détails sont connus pour le moment. Cependant, le nouveau jeu devrait suivre les traces de Harry Potter: Wizards Unite et Pokemon GO, offrant ainsi aux joueurs une expérience de réalité augmentée avec des Autobots de renommée mondiale tels que Bumblebee et bien d’autres.

Le titre sera lancé vers la fin de l’année dans une sélection de pays. Cependant, sur le site officiel, il est déjà possible de se pré-inscrire pour accéder à la phase de lancement du jeu et recevoir des informations constantes. Phil Hong, producteur exécutif du jeu, a qualifié le titre de meilleure expérience de l’univers Transformers. Bref, il n’y a plus qu’à attendre des informations plus détaillées, notamment la fenêtre de lancement non précisée pour le moment.