Apple a publié une nouvelle vidéo sur ses chaînes YouTube dans les pays européens pour partager des informations sur les nouvelles fonctionnalités de confidentialité à venir avec iOS 15 et iPadOS 15.

La vidéo, intitulée simplement « Privacy », s’ouvre avec le PDG Tim Cook expliquant la position d’Apple sur la confidentialité :

« Chez Apple, nous pensons que la vie privée est un droit humain fondamental. Nous travaillons sans relâche pour l’intégrer dans tout ce que nous produisons et c’est fondamental dans la façon dont nous concevons chaque produit et service que nous apportons au monde.

Alors que d’autres se sont concentrés sur la fabrication du produit pour les clients, en collectant des quantités toujours croissantes d’informations personnelles, nous avons continué à nous concentrer sur la façon dont la technologie peut fonctionner pour les gens. Et cela signifie introduire d’innombrables fonctionnalités qui offrent aux utilisateurs une transparence et un choix sur la manière dont leurs données sont collectées, utilisées et partagées. Vous le voyez déjà avec de nouveaux outils tels que les étiquettes nutritionnelles de confidentialité de l’App Store et la transparence du suivi des applications, qui donnent aux utilisateurs plus d’informations, plus de choix et plus de transparence sur la façon dont leurs données sont utilisées.

Nous savons que la confidentialité est une priorité pour nos utilisateurs en Europe et dans le monde. C’est pourquoi nous cherchons toujours à atteindre un niveau supérieur, avec de nouveaux outils qui placent les gens aux commandes de la gestion de leurs données. »

La vidéo passe ensuite à des extraits du discours d’ouverture de la semaine dernière, dans lequel les dirigeants et les ingénieurs d’Apple expliquent les nouvelles fonctionnalités, notamment la protection de la confidentialité dans Mail, le rapport sur la confidentialité des applications, le support hors ligne de Siri, etc. Durant cette partie, Tim Cook continue de commenter la vidéo :

« Ces fonctionnalités de confidentialité exceptionnelles sont les dernières d’une longue série d’innovations que nos équipes ont développées pour améliorer la transparence et donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données. Ce sont des fonctionnalités qui aideront les utilisateurs à avoir l’esprit tranquille en renforçant ce contrôle et leur liberté d’utiliser leur technologie sans se soucier de qui regarde ce qu’ils font. Chez Apple, notre engagement est de donner aux utilisateurs la possibilité de choisir comment leurs données sont utilisées et de créer la confidentialité et la sécurité dans tout ce que nous faisons. »

Rappelons qu’iOS 15 et iPadOS 15 sont actuellement disponibles en version bêta pour les développeurs uniquement. Si vous voulez installer et tester les différentes, rendez-vous ici.