Apple a annoncé trois nouveaux jeux à venir sur Apple Arcade : Angry Birds Reloaded, Doodle God Universe et Alto’s Odyssey: The Lost City.

Apple a annoncé les nouveaux jeux sur Twitter et ceux qui souhaitent y jouer lors de leur lancement peuvent s’inscrire pour être avertis. Les trois jeux seront disponibles sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Angry Birds Reloaded

Angry Birds Reloaded est basé sur le jeu original Angry Birds, présentant de nouveaux personnages de l’univers cinématographique de la franchise, un nouveau mode de jeu, de nouveaux bonus et de nouveaux niveaux.

Some of the most memorable games to hit the @AppStore are re-launching with new versions on Apple Arcade!@AngryBirds Reloaded brings back the world’s most famous, furiousest flock, remastered with colorful new characters. ⏰ Set a reminder: https://t.co/kzcnoI2LGe pic.twitter.com/t7VMvHBUYy — Apple Arcade (@AppleArcade) June 15, 2021

Doodle God Universe

Dans Doodle God Universe, les joueurs commencent sur une planète vide avec quatre éléments et le but est de combiner ces différents éléments pour créer des centaines de nouveaux éléments pour faire prospérer et grandir la planète.

Alto’s Odyssey: The Lost City

Alto’s Odyssey: The Lost City est un jeu de course sans fin se déroulant dans le désert, où le but est de naviguer à travers des dunes, des canyons et des temples pour découvrir les secrets de la cité perdue. Le jeu propose des commandes de jeu simples, faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser. De plus, les joueurs sont chargés de créer des combos et d’atteindre des objectifs.

Coming Soon to Apple Arcade: Alto’s Odyssey: The Lost City Join Alto and his friends on an endless sandboarding journey with new adventures to explore and mechanics to discover. ⏰ Set a reminder: https://t.co/vxACcY27Jb pic.twitter.com/Mpq1zo0jFO — Apple Arcade (@AppleArcade) June 15, 2021

A quand leur sortie sur Apple Arcade ?

Pour le moment, Apple n’a pas dévoilé la date d’arrivée de ces trois nouveaux titres sur la plateforme Apple Arcade, mais nous ne manquerons pas de l’annoncer dès qu’elle sera connue.