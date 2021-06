Central Park, la populaire série animée d’Apple TV+, est officiellement sur le point de revenir avec la deuxième saison. Quelques jours avant la première de la nouvelle saison, la nouvelle bande-annonce officielle arrive également.

Central Park est la comédie musicale animée amusante adaptée à toute la famille et créée par Loren Bouchard (connue du public pour la série animée Bob’s Burgers). Dans cette série hilarante, vous serez catapulté pour découvrir les histoires de la joyeuse famille Tillermans, une famille qui vit ensemble à Central Park. La série a reçu des nominations aux Emmy et NAACP Image Awards.

La nouvelle saison arrivera sur TV+ à partir du 25 juin et parmi les stars du doublage on retrouvera Josh Gad, Leslie Odom, Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs et Stanley Tucci. On vous laisse la bande-annonce pour la nouvelle saison. Avez-vous vu la première saison ? Quelles sont vos impressions sur cette série ?