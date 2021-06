Counterpoint a publié un nouveau rapport sur le marché mondial des tablettes, toujours dominé par l’iPad.

La part de marché de l’iPad est passée de 30% en 2020 à 37% au premier trimestre 2021. L’ensemble du marché a augmenté de 53% en glissement annuel au cours des trois premiers mois de l’année, après avoir atteint un niveau record au cours du dernier trimestre 2020.

« Les principaux fabricants de tablettes ont augmenté leur production et leurs expéditions en 2020 pour répondre à la demande accrue. Apple et Samsung ont lancé et promu de manière agressive de nombreux nouveaux modèles et ont élargi leurs parts de marché tout au long de 2020. Les principaux fabricants de tablettes semblent avoir bénéficié d’une concurrence moindre sur un marché en croissance. De nombreux fabricants de tablettes avaient déjà réduit ou fermé leur entreprise, tandis que Huawei a considérablement perdu sa participation en raison de divisions américaines.

Apple a vendu 33% d’iPad de plus dans le monde en 2020 qu’en 2019 et a continué de dominer le marché, portant sa part à 37% au premier trimestre 2021. Apple a amélioré ses performances dans toutes les grandes régions, en particulier au Japon, où les ventes ont continué à atteindre des sommets historiques. »

L’iPad d’entrée de gamme s’est le plus vendu, mais Counterpoint confirme que la demande a été forte sur tous les modèles :

« Les modèles d’iPad de base représentaient 56% des expéditions totales d’iPad au premier trimestre 2021. Les séries iPad Air et iPad Pro suivent avec 19% et 18% respectivement. Alors que les consommateurs sont constamment préoccupés par les prix et la portabilité, le dernier iPad 8 est devenu le modèle le plus vendu. Lancé en octobre 2020, l’iPad Air 4 s’est classé deuxième sur la liste des best-sellers car il a été un énorme succès auprès des consommateurs à la recherche de commodité et de spécifications élevées.

L’iPad Pro M1 récemment lancé apporte de grands changements par rapport aux modèles précédents. La première réaction des consommateurs a été très positive. Mais Apple est actuellement aux prises avec des contraintes de chaîne d’approvisionnement telles que des pénuries de puces et des problèmes de fabrication liés au panneau Liquid Retina XDR. En conséquence, nous nous attendons à ce que les livraisons d’iPad Pro M1 puissent augmenter au troisième trimestre en raison de la stabilisation de l’offre. Cette croissance sera maintenue au quatrième trimestre, en ligne avec l’effet de la haute saison. »

Les iPad continuent de bien se vendre et nous verrons maintenant quelle sera la réponse des utilisateurs à iPadOS 15, un système d’exploitation plein de nouveautés mais qui a déçu les utilisateurs qui s’attendaient à quelque chose de différent et de plus « Pro ».