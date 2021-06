À partir d’aujourd’hui 15 juin, tous les Apple Store dans le monde sont ouverts après plus de 75 semaines de fermetures plus ou moins partielles en raison de la pandémie de COVID-19.

Les 511 Apple Store dans le monde sont tous ouverts, certains avec quelques restrictions, d’autres comme ceux des États-Unis sans même l’obligation de masque pour ceux qui se font vacciner. Au cours de la dernière année et demie, Apple a dû fermer la plupart de ses boutiques en raison de la pandémie, mais avec l’amélioration progressive de la situation, tous les magasins sont maintenant rouverts.

Le premier Apple Store a été fermé en Chine le 28 janvier 2020, puis en mars, la société a commencé à fermer des magasins dans diverses parties du monde, dont la France. Chaque Apple Store avait rouvert au moins une fois de janvier à octobre 2020, mais jusqu’à présent, il n’y a jamais eu un moment avec la réouverture de tous les Apple Store en même temps.

Aux États-Unis et dans d’autres pays, les achats express ont complètement disparu et les contrôles de santé ne sont plus nécessaires.