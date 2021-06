À partir d’iOS 15 et iPadOS 15, nous pouvons enfin utiliser FaceTime pour inviter des utilisateurs sur Android et Windows.

Pour inviter les utilisateurs d’Android et Windows sur FaceTime, il suffit de partager un lien, Apple n’ayant pour le moment pas sorti d’application spéciale pour ces deux systèmes d’exploitation. Les utilisateurs non Apple pourront alors accepter l’invitation et rejoindre l’appel ou l’appel vidéo via un navigateur Web.

Voici les étapes à suivre pour inviter des utilisateurs Android et Windows :

Ouvrez l’application FaceTime sur iPhone ou iPad

Appuyez sur Créer un lien

Choisissez un nom pour le lien que vous êtes sur le point de partager en appuyant sur Ajouter un nom en haut du menu

Sélectionnez la méthode que vous préférez pour partager le lien, par exemple via WhatsApp, Messages ou Mail

Une fois le lien envoyé, lorsque le destinataire l’ouvrira, il sera dirigé vers une page Web où il pourra saisir son nom pour rejoindre l’appel FaceTime. Une fois à l’intérieur, vous trouverez l’écran de plate-forme classique avec les différentes options pour désactiver le microphone ou la caméra, choisir entre la caméra avant ou arrière et quitter l’appel.