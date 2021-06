Apple mettre bientôt fin à la gratuité d’un an à Apple TV+ pour l’achat d’un nouvel appareil. La firme a en effet annoncé qu’à partir de juillet l’essai gratuit passera de 12 à 3 mois.

Apple a proposé à plusieurs reprises des promotions ou des crédits gratuits aux utilisateurs pour leur permettre de regarder gratuitement du contenu sur Apple TV+. Cependant, les choses sont sur le point de changer et, à partir du 1er juillet, Apple limitera l’essai gratuit à la plateforme de streaming vidéo de 12 mois à 3 mois pour ceux qui achètent un nouvel appareil. Si vous envisagez déjà d’acheter un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV prochainement, vous feriez bien de finaliser l’achat avant le 30 juin si vous étiez intéressé par un an d’Apple TV+ gratuitement.

L’offre d’une année gratuite sur TV+ était une stratégie très importante pour l’entreprise, car elle a ainsi pu attirer de nouveaux utilisateurs et les garder sur la plate-forme au fur et à mesure de l’ajout de nouveaux titres. Maintenant que le catalogue est plus riche en contenu qu’il y a quelques mois, Apple a décidé de limiter les essais gratuits.