De nouvelles images d’un prototype d’Apple Watch de première génération sont apparues en ligne à l’intérieur d’un boîtier spécial conçu pour cacher son design.

Les images montrent une Apple Watch de 38 mm avec un soi-disant « boîtier de sécurité ». Ce dernier a l’apparence d’un téléphone en brique et était destiné à masquer le design de l’appareil pendant le transport.

Prototype Apple Watches (38mm and 42mm) with Security Cases side by side. These cases where made to conceal the design of the Apple Watch 1st Generation during transport out of lockdown. Here is the never before seen 38mm version! Gotta love the brick phone design! #appleinternal pic.twitter.com/eo7IUUNVba

— Apple Demo (@AppleDemoYT) June 12, 2021