Apple a officiellement lancé la nouvelle plate-forme d’abonnement aux podcasts au sein de l’application.

Les abonnements aux podcasts permettent aux créateurs d’offrir du contenu bonus et des versions sans publicité de leurs émissions, en échange d’un abonnement mensuel. Apple s’est également associée à de grands réseaux de podcasts, dont Wondery et Luminary, pour rendre leurs programmes de paywall disponibles dans l’application.

Les utilisateurs peuvent activer l’abonnement pour chaque podcast individuel qu’ils souhaitent en cliquant simplement sur le bouton approprié dans l’application Podcasts et en utilisant leurs identifiants Apple ID comme toujours. Dès que le contenu premium sera disponible, Apple le distribuera automatiquement à tous les abonnés. Pour chaque abonnement, Apple conservera 30% de commissions la première année et 15% à partir de la deuxième année, mais les créateurs pourront continuer à monétiser leurs programmes en dehors de la plateforme Apple.

Les chaînes Apple Podcasts ont également été lancées aujourd’hui. Les chaînes permettent aux créateurs de regrouper leurs programmes sur une page dédiée, avec un logo et des graphiques personnalisés. Les chaînes sont proposées gratuitement aux créateurs et peuvent être utilisées, qu’un podcast profite ou non des fonctionnalités d’abonnement. Par exemple, Wondery et Luminary ont désormais des chaînes diffusant une collection de leurs émissions respectives. Les souscriptions aux chaînes payantes déverrouillent automatiquement toutes les émissions qu’elles contiennent.

Ces deux nouveautés sont en phase de déploiement et seront accessibles à tous dans les semaines à venir.