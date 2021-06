Apple a publié une nouvelle bêta de l’application Apple Music pour Android, introduisant la prise en charge de l’Audio Spatial et Lossless.

Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs d’Android doivent demander à s’inscrire à la version bêta sur le Play Store, car pour le moment, ces innovations n’ont pas encore été publiées dans la version stable d’Apple Music pour Android.

Une fois l’application bêta mise à jour, les utilisateurs d’Android pourront écouter les morceaux Apple Music avec l’Audio Spatial et Lossless sur des appareils compatibles. Apple a également créé une playlist qui regroupe la plupart des morceaux déjà disponibles en Dolby Atmos. Depuis les paramètres de l’application, il est également possible de choisir le niveau de qualité audio en mode Lossless (ALAC jusqu’à 24 bits / 48 kHz et ALAC jusqu’à 24 bits / 192 kHz).

La nouvelle application pour Android ajoute également Automatic Crossfade, une fonction qui combine chaque chanson avec la suivante pour une expérience transparente et des améliorations dans la recherche dans les bibliothèques.