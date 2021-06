Canalys s’attend à ce que les livraisons mondiales de smartphones augmentent de 12% en 2021, malgré les défis liés aux pénuries de puces.

Selon les dernières prévisions de Canalys, le marché mondial des smartphones augmentera de 12% en 2021, avec des livraisons atteignant 1,4 milliard d’unités. Ce chiffre représente une forte reprise par rapport à 2020, où les expéditions avaient chuté de 7% principalement en raison de la pandémie de COVID-19.

Les goulots d’étranglement dans l’approvisionnement des composants limiteront cependant le potentiel de croissance tout au long de l’année, car les chiffres pourraient être encore plus élevés. « Les commandes en souffrance augmentent », a déclaré le directeur de la recherche Ben Stanton. « L’industrie se bat pour les semi-conducteurs et chaque marque en souffrira ». Ces derniers mois, les fournisseurs ont redirigé certaines allocations vers d’autres régions en raison de l’épidémie de COVID-19 en Inde, mais cette décision n’est pas durable dans le temps.

Dans tous les cas, les constructeurs se tourneront d’abord vers certaines régions pour maximiser leurs ventes, concentrant les flux sur les marchés développés rentables comme la Chine, les États-Unis et l’Europe occidentale au détriment de l’Amérique latine et de l’Afrique. De plus, il n’est pas exclu que les prix moyens de tous les nouveaux smartphones augmentent précisément en raison des coûts plus élevés des composants clés tels que les chipsets.