Apple vient publier iOS 12.5.4 pour les anciens iPhone et iPad qui ne peuvent pas mettre à jour vers pas iOS et iPadOS 14.

Selon les notes de publication d’Apple, iOS 12.5.4 introduit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandé à tous les utilisateurs. Apple publie souvent des mises à jour de sécurité pour les appareils plus anciens qui ne sont plus en mesure d’obtenir la version actuelle d’iOS afin de protéger les utilisateurs contre les logiciels malveillants et autres failles de sécurité.

La mise à jour résout trois vulnérabilités qui pourraient conduire à l’exécution de code arbitraire. Deux d’entre eux, qui ont frappé WebKit, ont peut-être été activement exploités. L’une de ces vulnérabilités a été corrigée dans iOS 14.6 et les deux autres pourraient être corrigées dans iOS 14.7.

iOS 12.5.4 est disponible pour les appareils suivants :

iPad air

iPad mini 2

iPad mini 3

iphone 5s

iphone 6

iPhone 6 Plus

iPod touch 6e génération

La mise à jour peut être téléchargée gratuitement via OTA. Pour accéder à cette mise à jour, accédez à Réglages > Général > Mise à jour du logiciel.