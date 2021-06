Dans iOS 15, Safari a été entièrement repensé avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, allant de la barre d’onglets compacte à la possibilité de créer des groupes d’onglets.

La page de démarrage

Vue pour la première fois dans macOS Big Sur, la nouvelle page d’accueil de Safari sur iOS 15 est l’endroit où vos signets, favoris, sites fréquemment visités, suggestions Siri, onglets iCloud, liste de lecture et rapport de confidentialité sont tous disponibles sur un seul écran.

Comme sur macOS, vous pouvez personnaliser lesquels de ces éléments apparaissent sur votre page d’accueil via le bouton Modifier ci-dessous, et vous pouvez également ajouter un arrière-plan personnalisé ou utiliser un arrière-plan alternatif existant. De plus, vous avez la possibilité de synchroniser votre page d’accueil dans iCloud afin qu’elle soit répliquée sur tous vos appareils.

La barre d’onglets

Au bas de la page d’accueil se trouve la nouvelle barre d’onglets. Apple a intégré plusieurs contrôles dans la nouvelle barre flottante, qui la plupart du temps est disponible en bas de l’interface utilisateur lors de la navigation.

En touchant l’URL de la barre d’onglets, elle monte en haut de l’écran, où vous pouvez rechercher ou saisir l’adresse d’un site Web. Dès que vous appuyez sur Entrée, la page se charge et la barre d’onglets revient en bas de l’écran pour ne pas obstruer la vue.

Si la barre d’onglets vous distrait, vous pouvez la faire glisser vers le bas pour la réduire, mais dans tous les cas, elle se réduit automatiquement lorsque vous faites défiler une page ; tout ce que vous avez à faire pour le réveiller est de la toucher. Pour mettre à jour la page actuelle, faites-la simplement glisser de haut en bas.

Faire défiler les onglets ouverts est aussi simple que de glisser sur la barre d’onglets. Vous pouvez également appuyer sur les extrémités des barres d’onglets qui sortent de chaque côté de l’écran pour passer aux onglets ouverts adjacents.

Un appui long sur la barre d’onglets fait apparaître un menu qui propose des options telles que Copier, Coller et Rechercher, Ajouter à la liste de lecture, Ajouter un signet, Ajouter des signets pour les onglets X, Partager et Déplacer vers le groupe d’onglets.

Appuyez sur l’icône à trois points dans la barre d’onglets pour afficher le menu Actions habituel avec des options de partage, mais vous pouvez également appuyer longuement sur l’icône des points de suspension pour passer en mode Lecture pour la page actuelle. En appuyant sur l’icône la plus à droite – ou en balayant vers le haut sur la barre d’onglets – vous accédez au sélecteur d’onglets, où se trouvent d’autres nouvelles fonctionnalités.

Sélecteurs et groupes d’onglets

Dans iOS 15, la vue familière sous forme d’onglets empilés a disparu lorsque nous avons ouvert plusieurs pages. Désormais, les onglets sont organisés sous forme d’aperçus miniatures dans une grille de défilement vertical, tandis que les fonctions de la barre d’onglets dans la vue Sélecteur d’onglets sont transformées pour vous aider à organiser vos onglets plus efficacement. Un appui long au centre de cet écran fait apparaître un menu d’options pour le groupe d’onglets.

En plus d’une option pour ouvrir un onglet de navigation privée, vous pouvez créer un nouveau groupe d’onglets vides ou en créer un avec les onglets actuellement ouverts. Si vous avez déjà créé au moins un groupe d’onglets et lui avez donné un nom, vous le verrez répertorié dans ce menu et vous pouvez appuyer dessus pour passer à n’importe quel onglet groupé ou non groupé. De plus, l’icône « + » dans la barre du changeur d’onglets ouvre un nouvel onglet, mais si vous maintenez la touche enfoncée, vous verrez la liste des onglets récemment fermés.

Vous pouvez également appuyer longuement sur n’importe quel onglet ouvert affiché dans le sélecteur d’onglets pour accéder à des options telles que Fermer les autres onglets, déplacer l’onglet sélectionné vers un groupe d’onglets (en appuyant dessus, un sous-menu de Groupes d’onglets s’ouvre), Réorganiser les onglets par titre et Réorganiser Onglets pour le site Web.

Dans l’ensemble, la nouvelle interface Safari d’iOS 15 est beaucoup plus fluide et consolidée sur le plan fonctionnel, avec plus d’espace d’écran dédié à l’expérience de navigation.