Dans une série de nouveaux discours post-WWDC, certains dirigeants éminents ont parlé d’iOS 15, d’iPadOS 15, de la confidentialité et d’autres innovations présentées lors de la dernière keynote.

S’exprimant dans The Talk Show de John Gruber, Craig Federighi et Greg Joswiak ont ​​fait une série de déclarations intéressantes.

L’une des fonctionnalités annoncées à la WWDC s’appelle Mail Privacy Prevention, qui aide à protéger votre vie privée en empêchant les expéditeurs d’e-mails d’être informés de votre activité dans l’application. Au cours de l’entretien, Greg Joswiak, responsable marketing d’Apple, a expliqué que ce changement fait partie de l’objectif d’Apple d’offrir aux utilisateurs « la transparence et le contrôle » en matière de confidentialité :

« La plupart des utilisateurs ne savaient pas que lorsqu’ils ouvrent un e-mail, non seulement ils disent à l’expéditeur qu’ils l’ont ouvert, mais ils envoient également leur adresse IP. Ce qui, encore une fois, permettait potentiellement à l’expéditeur d’ajouter cette information à d’autres activités qu’il effectuait en ligne. Pour nous, c’est simple. Nous voulons de la transparence et du contrôle. »

Federighi a également expliqué qu’en plus de la fonctionnalité iCloud Private Relay qui arrivera dans le cadre d’iCloud+, il existe une nouvelle fonctionnalité intégrée à Safari pour masquer votre adresse IP des trackers. Cette fonctionnalité est disponible pour tous ceux qui utilisent Safari, qu’ils soient ou non abonnés à iCloud+ :

« Il existe désormais une fonction intégrée dans Safari, que vous utilisiez ou non iCloud+, où votre contact avec les trackers connus se fait via le relais. Vous contactez CNN.com, disons, et disons que CNN.com inclut des références à des trackers connus qui tentent de se connecter. Safari, par défaut et dans le cadre d’Intelligent Tracking Prevention, utilise désormais le transfert pour s’assurer que votre adresse IP ne sort pas dans ces demandes de suivi. »

Gruber a également demandé à Federighi pourquoi iCloud Private Relay est différent d’un VPN traditionnel. Federighi a expliqué qu’il s’agit de la technologie two-hop d’Apple :

« Avec iCloud Private Relay, nous utilisons une solution two-hop qui garantit qu’aucune entité, pas même Apple, ne voit qui vous êtes et où vous naviguez. Il y a un saut de cryptage qui va à Apple, mais là où vous naviguez, il reste crypté. Nous le transmettons à quelqu’un d’autre, qui ne sait plus qui vous êtes, mais sait où vous allez et génère du trafic. Les deux joueurs ont donc des informations différentes qui ne peuvent pas être fusionnées. »

Concernant la nouvelle interface multi-tâches dans iPadOS 15, Federighi a donné une réponse très intéressante sur la façon dont Apple s’est concentrée pour donner aux utilisateurs des indications plus claires sur certaines fonctions :

« Lorsque nous avons développé le cycle multitâche précédent, c’était aussi le moment où nous intégrions vraiment le glisser-déposer dans le système. Donc, beaucoup de choses convergeaient et changeaient, car nous donnions la possibilité de faire glisser et déposer des éléments dans tout le système d’exploitation. Avec iPadOS 15, nous nous sommes fortement appuyés sur cette fonctionnalité, mais vous avez certainement raison de dire que le glisser-déposer est essentiellement une fonctionnalité cachée. Il n’y a rien qui dit « faites glisser ceci ici pour faire cette chose ».

Cette année, nous nous sommes vraiment concentrés sur le fait de dire : « assurez-vous qu’il y a ces miettes de pain dans chaque état de l’opération ».

Il y avait des cas dans notre ancienne interface où vous pouviez faire quelque chose essentiellement dans un sens puis dans l’autre sens, mais il y avait comme une rupture de symétrie. Il était difficile de revenir en arrière comme vous l’attendriez. Nous avons pu clarifier tout cela et nous avons également introduit une nouvelle idée pour nous appelée « shelf », qui vous montre plus clairement quelles opérations effectuer dans certains contextes. Quelque chose que nous n’avons découvert que par expérience, c’est qu’à un moment donné, vous auriez ouvert quelques fenêtres ou espaces Safari séparés. Ou vous ouvriez de longs e-mails que vous vouliez lire dans des fenêtres séparées. Mais ensuite, vous en avez complètement perdu la trace. shelf joue ce grand rôle, vous démarrez Safari et iPadOS 15 vous montrera la dernière fenêtre Safari à laquelle vous avez accédé, mais il vous montrera également toutes les autres que vous avez ouvertes. Encore une fois, c’est un fil d’Ariane visuel.

Enfin, honnêtement, c’est quelque chose que nous voulions faire depuis environ quatre ans et je pense que c’est vraiment puissant. »

Enfin, nous avons parlé des événements de l’App Store et des plaintes de certains développeurs comme Epic Games :

« Je peux dire que je suis perplexe. Comme j’espère que vous le savez, moi, mon équipe et tous ceux avec qui je traite avec Apple travaillons en symbiose pour n’apporter que le meilleur aux développeurs. Ce sur quoi mes équipes travaillent tout au long de l’année, ce sont des plateformes de développeurs. Honnêtement, je ne comprends pas ces critiques.

Nous aimons nos développeurs et ils sont une partie importante de ce que nous faisons chaque jour dans l’entreprise. Honnêtement, c’est un peu bizarre de lire ces critiques. J’espère qu’il s’agit d’un point de vue minoritaire car il n’est certainement pas fondé dans la réalité. »

Dans une autre interview avec Matthew Panzarino de TechCrunch, Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits, et Sébastien Marineau-Mes, vice-président d’Apple Intelligent System Experience, ont parlé d’iPadOS 15 et de toutes les nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation.

Panzarino a demandé aux dirigeants de parler de la nouvelle fonctionnalité multitâche, qui semble désormais un peu plus facile à utiliser que sur iPadOS 14, qui nécessitait à la place « beaucoup de cascades avec les doigts et un sens aigu de la conscience spatiale ». Voici la réponse de Marineau-Mes :

« Vous avez mentionné un point important lorsque vous avez parlé du modèle spatial, car l’un de nos objectifs était en fait de rendre le modèle spatial plus explicite dans l’expérience où, par exemple, si vous avez une vue fractionnée et que vous remplacez l’une des fenêtres, vous ouvrez le rideau et mettez l’autre application de côté. Maintenant vous pouvez le voir, ce n’est pas un modèle mental caché, mais c’est très explicite.

L’objectif d’Apple était d’ajouter plus d’opportunités pour que l’utilisateur comprenne que le multitâche est une option lorsqu’elle est disponible, comme la petite série de points en haut de chaque application et fenêtre qui vous permet désormais de choisir la configuration disponible plutôt que l’application app-and-dock du passé. »

Marineau-Mes a également abordé le nouveau thème des commandes de raccourcis clavier. L’exécutif a déclaré que l’objectif d’Apple était de rendre pratiquement tout dans le système navigable à partir du clavier.

« Donc, si vous ne le souhaitez pas, vous n’avez pas à retirer vos mains du clavier. Toutes les nouvelles opportunités et fonctionnalités multitâches, vous pouvez les gérer via des raccourcis clavier. Vous avez la nouvelle barre de menu où vous pouvez voir tous les raccourcis disponibles. C’est super pour la découvrabilité. Vous pouvez tous les rechercher, et nous avons fait un effort très conscient pour rationaliser les raccourcis sur Mac et iPadOS également. Ainsi, si vous utilisez par exemple Universal Control, vous passerez sans problème d’un environnement à un autre. Nous avons fait ce qu’il faut pour assurer cette cohérence lorsque vous passez d’un appareil à un autre. »

Les dirigeants ont également parlé de la nouvelle fonctionnalité Universal Control. Bien qu’elle ne soit pas encore disponible dans la bêta 1, elle utilisera le balisage Bluetooth, le Wi-Fi peer-to-peer et la prise en charge du pavé tactile iPad pour informer les appareils qu’ils sont proches les uns des autres. Voici ce que dit Borchers à ce sujet :

« Je pense que ce que nous avons vu et observé de nos utilisateurs, à la fois professionnels et non pro, c’est que nous avons beaucoup de gens qui ont des Mac et des iPad, et d’autres ont aussi des iPhone, et nous croyons qu’il faut faire fonctionner ces choses ensemble de manière très puissante. Je pense que le grand défi était de savoir comment le faire d’une manière simple et presque magique. Et c’est ce que Seb et son équipe ont pu accomplir. »

« Il s’appuie vraiment sur la fondation que nous avons créée avec Continuité et Sidecar », ajoute Marineau-Mes. « Nous avons vraiment beaucoup réfléchi à la façon de rendre l’expérience de configuration aussi fluide que possible ».

Dans l’interview, Panzarino a également posé des questions sur Swift Playgrounds sur iPadOS 15. Les développeurs attendaient l’application Xcode, mais ont en fait reçu la promesse que cela n’arriverait que d’ici la fin de l’année. Swift Playgrounds sera en mesure d’aider à la programmation sur iPad, explique Marineau-Mès :

« Je pense que l’une des grandes idées ici était que nous avons vu un certain nombre de développeurs professionnels utiliser l’iPad comme plate-forme de prototypage et un moyen de pouvoir développer dans le bus, dans le parc ou n’importe où. Si vous êtes un développeur, il est en fait plus productif de pouvoir exécuter cette application sur l’appareil sur lequel vous travaillez, car vous obtenez vraiment une grande fidélité. Et avec le format de projet ouvert, vous pouvez aller et venir entre Xcode et Playgrounds. »

Dans l’interview, il parle également de Quick Note, Live Text et plus encore.