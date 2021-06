Alternatives à la visio sur macOS – EdrawMax

Visio est un outil en ligne gratuit de Microsoft qui est utilisé pour créer d’excellents organigrammes et autres représentations schématiques de contenus textuels. L’outil a été développé et introduit en 1992 par Shapewear Corporation et a été repris par Microsoft en 2000. Il a ensuite été inclus et intégré au logiciel MS office le plus répandu, les gens commençant à profiter de la connectivité transparente entre Visio et d’autres outils MS Office comme MS Powerpoint, MS Word, MS Access, et bien d’autres encore. Dans ce contexte, nous allons ici examiner en détail les cinq principaux équivalents de Visio pour MacOS qui sont largement appréciés dans le monde entier.

La raison d’un tel sujet est que tout le monde ne semble pas assez confiant ou à l’aise pour travailler avec MS Office, et aussi avec la configuration de Windows. Compte tenu du fait que notre discussion se poursuit ici. Si vous êtes dans le même bateau, restez jusqu’à la fin car nous allons couvrir toutes les caractéristiques importantes, les avantages et les inconvénients, les prix et plus encore des meilleurs 5 Visio Replacement for macOS.

La disponibilité des outils de diagramme en version Mac

En ce qui concerne macOS, il n’existe pas de telles possibilités d’utiliser gratuitement des outils de création de diagrammes. C’est difficile à croire, mais en réalité il n’y en a aucun. Pour lutter contre la chaleur, vous pouvez utiliser gratuitement quelques outils en ligne populaires et il existe EdrawMax, ASCII Flow, Draw.io, etc.

Mais si vous êtes toujours à la recherche d’une application de bureau, vous pouvez utiliser ces applications en mode hors ligne. Avec la quantité d’utilisation de MacBook dans le monde, les utilisateurs qui se sont habitués à Visio pour faire des diagrammes et d’autres travaux seront déçus que Visio ne puisse être utilisé sur la version Mac, à ce moment-là, le remplacement ou les alternatives de Visio sur le système iOS semblent être urgents pour satisfaire les demandes des utilisateurs.

Que faut-il prendre en compte avant de choisir l’équivalent Visio pour Mac ?

La sélection d’un outil à des fins personnelles/professionnelles nécessite de nombreuses recherches par le biais d’enquêtes en ligne et de méthodes « d’essais et d’erreurs ». Pour vous aider à trouver l’équivalent meilleure Visio pour MAC, j’ai énuméré quelques points importants à prendre en compte avant de choisir celui-là.

Utilisabilité

Quelle que soit la puissance de l’outil, vous devez vérifier s’il répond à vos besoins. Le logiciel alternatif Visio pour Mac doit pouvoir répondre à vos besoins en matière de diagrammes.

Connectivité/ Portabilité

Dans l’environnement de travail rapide d’aujourd’hui, il ne suffit plus d’être puissant pour se maintenir. Outre les capacités du logiciel, il doit également être bien intégré et portable avec d’autres plateformes (regardez par exemple MS Visio, il n’est pas très mobile, et c’est pourquoi vous lisez ceci). L’outil doit donc produire des résultats qui peuvent être intégrés et portés sur d’autres plates-formes.

Tarification

Essayez un outil gratuit si votre budget n’est pas suffisant. Mais vérifiez aussi vos besoins. En fonction des besoins et du prix, sélectionnez celui qui vous convient le mieux.

Sécurité

Parfois, vous devrez travailler sur des données très sensibles/confidentielles qui doivent être hautement sécurisées. Vérifiez donc aussi avec soin la sécurité, puis prenez une décision.

Les 5 meilleurs équivalents gratuits pour Mac

1. EdrawMax

Source : EdrawMax

Le logiciel peut être téléchargé gratuitement et utilisé comme version de bureau. En quelques clics, vous pouvez créer un nombre illimité d’organigrammes, de cartes mentales, d’organigrammes, de diagrammes de réseau et d’organigrammes de fond. Choisissez vos modèles préférés dans le tableau de bord équipé de nombreuses options.

Pour :

Plate-forme indépendante

Sortie disponible en format PDF

Interface conviviale

Contre :

Les bases de données relationnelles ne fonctionnent pas correctement lorsqu’elles créent des organigrammes complexes

Pourquoi nous l’avons choisi :

Très recommandé par les professionnels et les débutants qui s’intéressent à la création de diagrammes, en raison de ses icônes, graphiques et modèles substantiels, ainsi que de sa capacité de tockage importante.

2. Omnigraffle

Source : Omnigraffle

Cet outil de gestion de données sophistiqué et le logiciel de création de diagrammes personnalisables sont très portables et se composent de centaines de modèles personnalisables pour travailler efficacement avec les données de gestion complexes. Les dessins techniques, les infographies et les modèles commerciaux très complexes peuvent être créés facilement.

Pour :

des dessins complexes basés sur des données, des organigrammes, des cartes mentales, etc.

Un mécanisme de glisser-déposer facile

Contre :

Aucune version gratuite n’est disponible

Les fonctionnalités sont très limitées dans la version gratuite

Pourquoi nous l’avons choisi :

De nombreuses personnes cherchent à acheter un outil de qualité supérieure qui exige un paiement unique avec une validité et un soutien à vie. C’est la raison pour laquelle cet outil de gestion de données superpuissant figure dans notre liste des cinq meilleures alternatives Visio pour MAC OS.

3. Dia Diagram Editor

Source : Dia Diagram Editor

L’un des meilleurs équivalents Visio pour macOS utilisant une interface extrêmement professionnelle avec de nombreuses fonctionnalités pour créer des organigrammes et des diagrammes vectoriels impressionnants. La facilité d’utilisation est sa priorité pour les utilisateurs, surtout pour les débutants.

Pour :

L’éditeur Dia est un logiciel libre, à télécharger gratuitement

Plate-forme indépendante

Une interface utilisateur simple

Contre :

Difficile de trouver le lien de téléchargement

Pourquoi nous l’avons choisi :

Lorsque nous avons effectué des enquêtes en ligne sur les réactions à l’équivalent MS Visio pour macOS, nous avons reçu d’excellents commentaires sur l’éditeur de diagrammes Dia, qui est disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Il se classe donc dans le top 5 de notre liste d’alternatives MS Visio pour macOS.

4. ConceptDraw

Source : ConceptDraw

Un outil de diagramme très avancé pour la création d’organigrammes, la cartographie des activités, la gestion et la maintenance des données commerciales, les diagrammes, les modèles de flux de travail, ainsi que leur intégration transparente dans l’environnement en nuage. Rempli de nombreux modèles utiles et robustes à utiliser plusieurs fois pour concevoir des cas d’utilisation, des diagrammes, des infographies et des modèles architecturaux précis basés sur des données.

Pour :

Simple et facile à utiliser

De nombreux modèles intégrés

Il peut créer des infographies à partir de zéro avec des modèles de conception personnalisables.

Contre :

Les raccourcis clavier sont trop complexes

Il n’est pas facile de réorganiser l’organisation en cas de changement d’échelle des entreprises

Pourquoi nous l’avons choisi :

Nous avons constaté que les inconvénients de ConceptDraw ne sont pas si supérieurs, ayant un bon score global, ConceptDraw conserve sa position dans le top 5 de la liste des équivalents Visio pour MAC.

5. Lucidchart

Source : Lucidchart

L’un des meilleurs équivalents gratuits de MS Visio pour les utilisateurs de Mac, qui offre de nombreuses fonctionnalités, une aide en ligne et une interface utilisateur très simple. Vous n’aurez besoin d’aucune compétence technique pour utiliser cet outil. Il est si facile à utiliser et des explications étape par étape avec des images sont disponibles sous forme de tutoriel/guide complet !

Pour :

Disponible gratuitement

Facilement transportable

Un ensemble de modèles prêts à l’emploi est disponible

Interface utilisateur simple

Contre :

De nombreuses fonctionnalités ne sont disponibles que dans la version payante

Des données extrêmement complexes ne peuvent pas être traitées parfaitement

Pourquoi nous l’avons choisi :

Le logiciel est extrêmement facile à utiliser, avec une interface utilisateur simple mais puissante. De plus, l’outil est disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Le logiciel a également été élu dans nos enquêtes en ligne comme le top 5 des logiciels de remplacement de Visio pour Mac. Il figure donc sur la liste.

Recommandation

Bien qu’il ne soit pas facile de proposer un outil unique aux utilisateurs ayant des besoins variés, surtout lorsqu’il s’agit de l’alternative à Visio pour les utilisateurs de MAC. Mais tout de même, parmi notre liste des cinq meilleurs logiciels de remplacement de MS Visio pour Mac, je vous recommande celui que j’ai le plus aimé – EdrawMax. Je le recommande en raison de sa convivialité, de sa portabilité et de sa robustesse. Contrairement aux autres outils dotés de fonctionnalités similaires, l’interface utilisateur d’EdrawMax est plus confortable grâce à d’excellents manuels d’utilisation en ligne qui guident correctement les débutants en expliquant chaque étape de manière approfondie. Je suis également un utilisateur satisfait d’EdrawMax, et je peux vous assurer de la sécurité et des performances.

Logiciel : EdrawMax

Site web : https://www.edrawsoft.com/fr/edraw-max/