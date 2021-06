Albion Online, le MMORPG déjà disponible en version desktop, arrive officiellement sur l’App Store pour une nouvelle expérience fantastique totalement multiplateforme.

Albion Online est un MMORPG sandbox atypique, centré sur un système sans classe où l’équipement choisi définit les compétences et le style de jeu. Les joueurs peuvent sortir et faire des activités dans le monde d’Albion pour gagner en notoriété, ce qui est utile pour améliorer leur équipement avec des armes et des armures toujours meilleures. Le potentiel de votre personnage sera évidemment un élément essentiel de la progression du jeu, qui vous proposera des défis de plus en plus complexes à surmonter. Le jeu propose un très grand monde avec de nombreuses missions à accomplir pour gagner du butin ou de la renommée.

Dans sa version mobile, Albion Online bénéficie d’un accès aux mêmes serveurs globaux que la version desktop pour offrir la meilleure expérience multiplateforme possible. Le titre peut être téléchargé sur un iPhone, iPad ou iPod Touch exécutant iOS 14 ou une version ultérieure. Aucun coût pour accéder à cette vaste expérience de jeu, mais comme toujours, des achats intégrés seront disponibles pour accélérer la progression.

Jetez un œil à la bande-annonce pour faire une meilleure idée sur ce qui vous attend :

Albion Online – GRATUIT