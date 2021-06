La présidente de la commission européenne de la concurrence, Margrethe Vestager, souhaite qu’Apple autorise l’accès sur iPhone et iPad à des app stores alternatifs.

En attendant le procès Epic vs Apple aux États-Unis, la chef de la lutte antitrust de la Commission européenne, Margrethe Vestager, veut pousser Apple et d’autres entreprises technologiques à ouvrir leurs plateformes par le biais d’une réglementation ad hoc.

Dans une interview avec Kara Swisher sur le podcast « Sway », Vestager a parlé de ses batailles contre les grandes entreprises technologiques et de ce qui va arriver dans le futur. Elle a notamment expliqué qu’elle souhaitait une législation qui obligerait ces entreprises à permettre plus de concurrence sur les plateformes qu’elles ont créées.

« Ce que nous avons maintenant présenté comme un projet de loi, c’est de dire, eh bien, si vous avez ces critères objectifs, qualitatifs et quantitatifs, vous serez désigné comme le gardien, alors dès le premier jour ce sont les choses que vous ne pouvez pas faire », a déclaré Vestager décrivant le Digital Markets Act. « Ce sont les choses que vous devez faire, comme faire de la place pour un deuxième magasin d’applications ou partager des données ».

Vestager pense que de nombreuses plaintes d’Epic pourraient être résolues en autorisant un deuxième App Store. Les applications sur la plate-forme Apple doivent en fait se trouver dans la boutique contrôlée par Apple, utiliser des paiements contrôlés par Apple et interagir avec les clients en suivant les règles contrôlées par Apple.

Swisher a noté que les arguments d’Apple en faveur de l’App Store unique et de son contrôle visent à maintenir la confidentialité et la sécurité. Plus précisément, Swisher a proposé que depuis qu’Apple a créé le marché, il devrait être en mesure de le contrôler.

Selon Vestager, cette approche de contrôle du marché a conduit à des pratiques concurrentielles déloyales. Par exemple, Apple ne peut pas se payer de commission pour ses ventes numériques, la société est donc en concurrence avec une longueur d’avance sur les autres développeurs.

« Maintenant, je pense à un deuxième magasin d’applications pour l’avenir », a déclaré Vestager. « Cela prendra du temps, car c’est dans une proposition législative que nous avons présentée au Parlement européen. Mais j’espère que cette affaire pourra être conclue à temps. Et puis nous verrions comment y remédier. Cela dépend évidemment beaucoup de la réponse d’Apple à nos inquiétudes ».