Avec iOS 15, les AirPods Pro et AirPods Max pourront accéder au réseau Find My, permettant aux utilisateurs de localiser leurs écouteurs même lorsqu’ils sont hors de portée Bluetooth.

Les AirPods Pro‌ et ‌AirPods Max‌ peuvent profiter du réseau Find My dans iOS 15‌ pour communiquer leur emplacement approximatif, même s’ils sont hors de portée Bluetooth du propriétaire. Les écouteurs devront toujours être à proximité d’un appareil compatible avec le réseau Find My, comme d’autres iPhone.

Find My‌ permet aux appareils de partager leur emplacement avec d’autres appareils pris en charge, de manière totalement sécurisée et anonyme. Ainsi, tous les iPhone du monde pourront aider à trouver des objets compatibles avec le réseau Find My, comme les AirTags et, à partir d’iOS 15, les AirPods Pro et Max.

De plus, iOS 15 permettra également de recevoir une alerte sonore lorsqu’avec votre iPhone (et pas seulement) s’éloigne d’un appareil compatible.

Concrètement, il sera plus simple de retrouver vos écouteurs, dans ce cas précis, en cas de perte ou même de vol.