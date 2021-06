Apple a annoncé qu’elle commencerait à publier des versions bêta du firmware des AirPods Pro pour les développeurs. L’objectif est de tester de nouvelles fonctionnalités telles que Conversation Boost et Ambient Noise Reduction.

La bêta du firmware des AirPods Pro pour les développeurs Apple sera disponible à l’avenir et permettra le développement de fonctionnalités sur iOS et macOS pour les AirPods et de tester de nouvelles fonctionnalités.

C’est la première fois qu’Apple prévoit de mettre à disposition un logiciel bêta pour ses écouteurs et, pour le moment, ce programme de développement sera limité aux AirPods Pro uniquement. De plus, il n’est pas possible de mettre à jour manuellement le firmware des AirPods à ce jour, car les mises à jour sont automatiquement téléchargées et installées via l’iPhone. La sortie des bêtas pourrait anticiper une nouveauté également pour les utilisateurs, et la possibilité d’installer manuellement le firmware des AirPods.

Les nouvelles fonctionnalités à venir sur les AirPod Pro cet automne incluent Conversation Boost, conçu pour concentrer l’audio sur la personne qui parle devant vous, et « Announcement Notification », déjà disponible dans iOS 15 bêta 1.