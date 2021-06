Selon un nouveau rapport, Facebook travaille sur sa première smartwatch qui sera équipée de deux caméras amovibles.

La première montre intelligente de l’entreprise pourrait inclure un écran avec deux caméras pouvant être détachées du cadre en acier inoxydable afin de capturer des photos et des vidéos.

Quel est l’intérêt d’avoir deux caméras ?

Le rapport rapporte que grâce aux deux caméras, nous pourrons partager les contenus acquis via les services Facebook, y compris Instagram. Quant au matériel, il serait question d’une caméra frontale pour les appels vidéo et une caméra arrière 1080p avec autofocus. Il se peut également que des accessoires tiers sortent grâce auxquels il sera possible de connecter l’appareil, notamment un drone.

Pour l’heure, on sait très peu de choses sur le reste des spécifications techniques. Il devrait y avoir un moniteur de fréquence cardiaque et une prise en charge de la connectivité LTE. Par conséquent, ceux qui l’achèteront n’auront pas forcément besoin de la coupler avec un smartphone. Quant au système d’exploitation, la montre Facebook utilisera probablement une version personnalisée d’Android. De plus, il y aura une application compagnon pour la gérer depuis le smartphone.

Quand sortira la première smartwatch Facebook ?

La première smartwatch Facebook devrait arriver sur le marché l’été prochain à un prix d’environ 400 $. Pour le moment, nous ne savons pas si la commercialisation sera mondiale ou limitée à certains marchés.

Il sera également intéressant de savoir si cette smartwatch Facebook sera compatible avec iOS ou pas.