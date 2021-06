Avec l’introduction de macOS Big Sur, Apple a annoncé la possibilité d’exécuter des applications pour iPhone et iPad sur des Mac M1. Avec la sortie de macOS Monterey, Apple améliorera encore l’expérience d’exécution des applications iPhone et iPad sur les Mac Apple Silicon.

Dans une nouvelle session consacrée à la WWDC 2021, l’ingénieur Apple Nils Beck a présenté un certain nombre de changements et de bonnes pratiques pour optimiser les applications pour les Mac M1.

Tout d’abord, les applications iPhone et iPad fonctionnant sur le Mac M1 prennent désormais en charge Apple Pay. Auparavant, si une application prenait en charge Apple Pay sur un iPhone ou un iPad, cette fonctionnalité n’était pas disponible sur le Mac M1. Cette nouveauté ne nécessitera aucun travail supplémentaire pour les développeurs :

« Avec macOS Monterey, nous avons apporté encore plus d’améliorations. Apple Pay est désormais disponible pour les applications iPad et iPhone sur Mac M1 en utilisant la même API multiplateforme avancée que nous avons introduite pour les applications Mac Catalyst dans macOS Big Sur. Cela signifie que vous pouvez désormais accepter les paiements sur toutes les plateformes où Apple Pay est disponible, en utilisant une seule implémentation. »

Apple apporte également des améliorations à la lecture vidéo en plein écran pour les applications iPhone et iPad exécutées sur les Mac Apple Silicon. Il s’agissait d’une limitation notable dans la première itération de macOS Big Sur. Dans de nombreux cas, appuyer sur le bouton plein écran d’une application iPhone ou iPad ne fait que développer la vidéo pour remplir la fenêtre, sans passer en mode plein écran. Certaines nouveautés en ce sens avaient déjà été vues avec macOS Big Sur 11.3. Avec macOS Monterey, davantage d’applications pourront passer en plein écran pour la lecture vidéo. En outre, la prise en charge du HDR, les gestes du trackpad et plus encore.

De plus, avec macOS Big Sur 11.3, Apple a apporté des modifications à la fonctionnalité Touch Alternatives, qui sert à reproduire les gestes tactiles d’une application iPad sur Mac. Dans macOS Monterey, Apple a encore affiné cela avec l’ajout d’un curseur de sensibilité et de fonctions pour masquer le pointeur.

Ces améliorations pourraient également amener les développeurs qui ont précédemment renoncé à mettre leurs applications iPhone et iPad à la disposition des utilisateurs de Mac M1 à reconsidérer leur décision.