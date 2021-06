Apple confirme que les utilisateurs devront retélécharger les chansons compatibles Dolby Atmos et Audio Spatial s’ils souhaitent profiter de cette technologie.

Les abonnés Apple Music qui disposent d’énormes bibliothèques hors ligne et qui souhaitent profiter de l’Audio Spatial seront confrontés à la tâche fastidieuse de retélécharger les titres compatibles Dolby Atmos.

Comme Apple l’a expliqué dans un document d’assistance récent, les utilisateurs qui souhaitent entendre une version « Audio Spatial » d’une chanson qu’ils ont déjà téléchargée depuis Apple Music devront supprimer et retélécharger manuellement cette dernière. Le nouveau téléchargement comprendra à la fois les versions Dolby Atmos et stéréo de la chanson. Il n’y a pas d’autres alternatives, du moins pour l’instant.

Les utilisateurs verront une fenêtre contextuelle lorsqu’ils essaieront de lire une piste qui a déjà été téléchargée et qui prend désormais en charge l’Audio Spatial, avec une invitation à supprimer la chanson hors ligne et à la retélécharger. Dans les listes de lecture récemment publiées, telles que Spatial Audio Hits et Made for Spatial Audio, les pistes téléchargées par l’utilisateur sont affichées avec une petite icône pour indiquer qu’une version existe déjà sur l’appareil.

Pour le moment, le problème est relatif car l’Audio Spatial n’est disponible que sur quelques milliers de chansons, il est donc difficile qu’il y en ait beaucoup dans votre bibliothèque hors ligne. Cependant, les choses vont changer à l’avenir, car de plus en plus de chansons vont prendre en charge Dolby Atmos.