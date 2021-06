Apple travaille vers un avenir sans mot de passe avec la nouvelle fonctionnalité iCloud Keychain « Passkey », créée lors de la WWDC 2021.

Lors d’une session de développement de la WWDC intitulée « Move beyond passwords« , Apple a présenté une nouvelle fonctionnalité appelée « passkey nel portachiavi iCloud ». La fonctionnalité est disponible en test sur iOS 15 et macOS Monterey, mais n’est pas encore prête pour une version complète.

Essentiellement, les mots de passe sont des paires de clés privées et publiques basées sur la norme WebAuthn. Ils fonctionnent essentiellement comme une clé de sécurité matérielle, mais sont stockés en toute sécurité dans le trousseau iCloud.

Cela signifie que les utilisateurs n’auront pas à transporter de clés matérielles avec eux – leur iPhone, iPad ou Mac contiendra des clés d’authentification. De plus, les clés d’accès seront synchronisées sur divers appareils, ce qui signifie qu’elles seront récupérables même si un utilisateur perd tous ses appareils. Par rapport aux mots de passe traditionnels, ces mots de passe offrent un certain nombre d’avantages en matière de sécurité, car ils sont introuvables, ne peuvent pas être réutilisés entre les services et ne sont pas vulnérables au phishing ou aux violations de données.

Pour les utilisateurs, les mots de passe offriront une alternative simple et sécurisée aux mots de passe. Une fois implémenté, tout ce qu’un utilisateur devra faire est de s’authentifier avec Face ID pour se connecter. Les clés de passe dans iCloud Keychain seraient utilisables partout où WebAuthn est pris en charge, qui fonctionne actuellement dans les navigateurs et les applications sur les plates-formes Apple, mais il reste encore quelques années à l’adoption complète de la norme.

Comme mentionné ci-dessus, l’inclusion de mots de passe dans iOS 15 et macOS Monterey n’a pour but que de permettre aux développeurs d’effectuer les premiers tests, car ce n’est pas une fonctionnalité qui sera intégrée immédiatement pour les utilisateurs finaux. Apple affirme que le test des fonctionnalités dans les applications et les flux de travail existants n’est que la première étape d’un « effort de remplacement de mot de passe pluriannuel ».

Bien que les utilisateurs ne puissent pas utiliser les clés d’accès tout de suite, Apple propose une suite d’autres fonctionnalités de sécurité et de confidentialité dans iOS 15 et macOS Monterey, qui incluent un nouvel authentificateur intégré pour les connexions à deux facteurs, une fonction de transfert privé qui crypte le trafic Web et masque l’adresse IP d’un utilisateur et une fonction qui permettra aux utilisateurs de créer des adresses e-mail proxy.