Avec iOS 15, une série de nouveautés est également arrivée concernant FaceTime, le service d’appel vidéo propriétaire d’Apple. Parmi les innovations introduites, il y a la nouvelle fonction Portrait.

Ce nouveau mode sur iOS 15 fonctionne de la même manière que le mode portrait de l’appareil photo. Il permet de flouter l’arrière-plan derrière vous pour focaliser l’attention sur le sujet, utile peut-être dans des contextes particuliers ou quand on veut masquer une chambre en désordre. L’activation du mode Portrait est relativement simple et nécessitera une seule pression sur un bouton pendant l’appel vidéo.

Voyons plus précisément comment activer la fonction FaceTime Portrait sur iOS 15 :

Déverrouillez votre iPhone et ouvrez l’application FaceTime

Appuyez maintenant sur Nouvel appel FaceTime

Sélectionnez le destinataire

Démarrer l’appel vidéo

Pendant l’appel, vous devrez appuyer sur le bouton en bas de l’image, ce qui activera immédiatement le flou d’arrière-plan, concentrant la mise au point sur vous.

Pour désactiver cette fonctionnalité FaceTime, il suffit d’appuyer sur le même bouton, qui prendra un fond transparent pour indiquer la bonne désactivation. Dans tous les cas, une fois désactivé, vous verrez l’arrière-plan redevenir net, exactement comme avant, le tout avec une grande fluidité.

Grâce à la caméra True Depth installée sur les modèles d’iPhone récents, il sera possible d’appliquer sur FaceTime un flou très précis à la fois dans les contours et dans le résultat de l’effet lui-même, une fonctionnalité qui n’est pas vraiment nouvelle dans le monde des appels vidéo. Cependant, grâce au matériel des appareils équipés de Face ID, il sera possible, comme le montre l’image d’exemple, d’obtenir un résultat final de très haute qualité.

Ce n’est qu’une des nombreuses innovations présentées par Apple avec iOS 15. Pour découvrir toutes les nouveautés, nous vous invitons à lire nos précédents articles.