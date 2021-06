Dans les métadonnées d’une vidéo Apple dédiée à la WWDC et mise en ligne sur YouTube, on découvre quelques références à un MacBook Pro avec processeur M1x.

Les métadonnées jointes à la vidéo keynote de la WWDC indiquent qu’Apple a probablement pensé à présenter un MacBook Pro lors de la présentation. Dans les balises des mots-clés, vous pouvez trouver les termes « m1x » et « M1X MacBook Pro », indices d’une future machine portable dotée d’un processeur M1x.

La puce M1X représente la prochaine étape de la feuille de route des puces Apple Silicon, avec des améliorations possibles des performances et de l’efficacité énergétique. Cette puce devrait également avoir un GPU jusqu’à 32 cœurs en plus de prendre en charge jusqu’à 64 Go de RAM.

Il est probable que la pénurie de puces et d’écrans mini-LED ait poussé Apple à reporter la présentation de ce modèle, probablement en octobre.