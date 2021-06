Avec iOS 15, Apple a apporté quelques améliorations à l’application « Migrer vers iOS » qui permet aux utilisateurs d’Android de transférer facilement des données de leur ancien smartphone vers un iPhone.

Pour aider les utilisateurs d’Android à passer à l’iPhone, Apple a depuis longtemps développé l’application « Migrer vers iOS » pour transférer facilement du contenu tel que des contacts, des messages, des photos, des vidéos, des favoris Web, des e-mails, des calendriers, des chansons sans DRM, des fonds d’écran et bien plus encore. Cette application existe depuis 2015, mais avec la sortie d’iOS 15, Apple a apporté quelques améliorations.

Avec la nouvelle version, Apple permettra également aux utilisateurs d’Android de transférer des albums photo, des fichiers, des dossiers et des paramètres d’accessibilité de leurs appareils Android vers de nouveaux iPhone pour permettre une expérience utilisateur iOS plus personnalisée dès le départ. De plus, Apple facilitera le téléchargement de l’application en mettant en place un code QR que les utilisateurs d’Android pourront scanner lors de la configuration du nouvel iPhone.

Les nouvelles options de transfert seront disponibles lors de la configuration d’un nouvel appareil avec iOS 15‌ à partir d’un téléphone Android, il est donc probable qu’elles ne seront déployées qu’à l’automne avec la version finale du nouveau système d’exploitation.