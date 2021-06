À la demande générale, la loupe très appréciée pour la sélection de texte est enfin de retour sur iOS 15.

La loupe de sélection de texte est réapparue dans iOS 15, et Apple confirme son retour en la répertoriant en tant que fonctionnalité. Sa restauration est un revirement par rapport au moment où Apple a pris la décision de la supprimer dans iOS 13, un événement très rare pour la firme de Cupertino qui revient rarement sur ses pas.

Le retour de la loupe avait été demandé par de nombreux utilisateurs, car elle permet de sélectionner du texte avec une plus grande précision sur iOS. La nouvelle loupe est légèrement plus petite que l’ancienne version et a maintenant une forme de capsule.

Entre autres choses, l’objectif résout l’un des problèmes de sélection de texte sur un écran comme celui de l’iPhone, notamment le fait que le pouce recouvrait souvent le texte que nous essayons de sélectionner. Que pensez-vous de ce retour ?