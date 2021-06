Avec iOS 15, toutes les captures d’écran App Store des applications déjà installées sur l’appareil sont masquées.

Le nouveau changement permettra aux utilisateurs de découvrir plus facilement de nouvelles applications ou des applications qui ont été désinstallées, car Apple masquera les captures d’écran de celles déjà installées sur l’appareil. Auparavant, toutes les applications affichaient leurs captures d’écran dans la liste de recherche, occupant un espace inutile et rendant plus difficile la découverte de nouvelles applications.

Avec iOS 15, les applications déjà installées n’afficheront que le nom, l’icône et le bouton « Ouvrir ».

Ce changement est vraiment intéressant et rendre la vie nettement plus simple aux utilisateurs à la recherche de nouvelles apps à découvrir.

Que pensez-vous de cette nouveauté d’iOS 15 ?