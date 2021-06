Dans la version bêta de Xcode 13, des références à de nouvelles puces Intel Ice Lake SP ont été découvertes pour un éventuel Mac Pro mis à jour. Que nous réserve Apple ?

Les références aux puces ajoutées à la version bêta concernent les processeurs Intel Xeon Scalable de troisième génération (Ice Lake SP), annoncés par la société en avril. Selon Intel, ces puces offrent « des performances, une sécurité, une efficacité et une accélération de l’IA intégrées pour gérer des charges de travail d’IA et d’IoT plus puissantes ».

Bloomberg avait précédemment prévu en janvier qu’Apple développait deux versions du nouveau ‌Mac Pro‌, l’une qui succède directement au ‌Mac Pro‌ 2019 et l’autre qui adopte un forme factor plus petit. Mark Gurman de Bloomberg confirme maintenant qu’Apple prépare bel et bien une version mise à jour du « Mac Pro » basé sur Intel.

Apple has indeed been working on an update to the Intel Mac Pro. https://t.co/YgU8KaikeX — Mark Gurman (@markgurman) June 8, 2021

Apple travaille au transfert de toute sa gamme de Mac vers des puces Apple Silicon. Quant au nouveau Mac Pro, la plus petite version sera équipée d’une puce Apple Silicon, mais il semble qu’Apple ait l’intention de conserver la version standard du « Mac Pro » toujours avec des puces Intel. Ce dernier est peut-être l’une des dernières machines Intel car Apple a déjà commencé à transférer les gammes iMac, MacBook Pro, Mac mini et MacBook Air sur des puces Apple Silicon.

Selon les rumeurs, Apple développe de nouvelles puces haut de gamme avec des processeurs de traitement à 20 ou 40 cœurs et des GPU à 64 ou 128 cœurs, mais on ne sait pas si les premières versions de ces puces pourront rivaliser avec les processeurs Intel Xeon. .

Cette année, Apple prévoit également de lancer de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec des puces « M1X ou M2 » haut de gamme, et une variante plus grande de l’iMac‌ est également en cours de développement. Les dernières rumeurs parlent cependant de possibles retards de production, dus à la disponibilité limitée des écrans mini-LED.