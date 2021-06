Apple déploie actuellement Space Audio et Lossless Audio pour Apple Music. D’ici la fin de l’année, cependant, Apple apportera également un suivi dynamique de la tête aux chansons du catalogue Apple Music.

Dans la section FAQ d’un document d’assistance, Apple révèle que l’audio spatial de détection dynamique de la tête arrivera sur Apple Music cet automne. Le suivi dynamique de la tête pourra créer une expérience encore plus immersive pour l’audio spatial. Cette fonctionnalité sera disponible sur les AirPods Pro et AirPods Max connectés à un iPhone ou iPad compatible.

L’audio spatial utilise le gyroscope et l’accéléromètre du casque‌ et de l’appareil iOS pour suivre le mouvement de la tête et la position de l’appareil. En comparant les données de mouvement, il est capable de remapper le champ sonore afin qu’il reste « ancré » à l’appareil même si la tête bouge.

Les vidéos Apple Music avec Spatial Audio activé prennent déjà en charge le suivi dynamique de la tête, mais dans le cas des pistes audio, aucun élément visuel n’est impliqué. Pour cette raison, il est plausible qu’Apple ait en tête une implémentation différente qui créera plus de profondeur dans l’expérience d’écoute.