Apple serait en train de négocier avec deux sociétés chinoises pour produire des batteries électriques destinées à la future Apple Car.

Les deux sociétés chinoises seraient CATL et BYD, toutes deux spécialisées dans la production de batteries pour voitures électriques. Reuters affirme que les discussions ont commencé depuis longtemps et qu’à l’heure actuelle on ne sait pas si un accord a été trouvé entre Apple et au moins l’une des deux sociétés. CATL est la société qui fournit les batteries électriques pour Tesla, c’est donc l’une des sociétés les plus importantes du secteur.

En termes de chimie des batteries, Apple semble s’orienter vers l’option moins chère au lithium fer phosphate. Ces batteries sont moins chères à produire que celles qui utilisent du nickel et du cobalt.

Cette rumeur ravive les espoirs d’une future Apple Car.