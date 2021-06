Apple a écouté les plaintes des utilisateurs et a restauré l’ancien sélecteur de nombre en forme de roue sur iOS 15. On découvre également d’autres changements mineurs dans cette mise à jour.

iOS 14 avait apporté un nouveau sélecteur de nombre qui avait suscité de nombreuses critiques et qui, heureusement, est désormais abandonné au profit de l’ancienne molette. Le nouveau sélecteur de nombre sur iOS 15 a aussi une autre nouveauté : on peut appuyer dessus pour activer un pavé numérique, de manière à avoir une sorte d’hybride entre la solution iOS 14 et le retour à la molette.

Sur le clavier, l’heure et les minutes seront sélectionnées par défaut, mais vous pouvez toucher le champ des heures ou des minutes pour les régler individuellement.

Une autre nouveauté concerne le type de connexion : iOS 15 peut donner la priorité à la 5G plutôt qu’au Wi-Fi lorsque cette dernière connexion est lente ou peu sûre, afin de toujours garantir un haut débit là où il est disponible. Apple affirme également que certains services, notamment la sauvegarde et la restauration iCloud, le streaming audio et vidéo, le téléchargement de contenu de haute qualité et la synchronisation de photos iCloud, seront améliorés par la connectivité 5G qui peut être préférée au Wi-Fi dans les cas susmentionnés.

En ce qui concerne l’accessibilité, iOS et iPadOS 15 donnent la possibilité de spécifier les paramètres des applications individuelles. L’édition vous permet d’ajuster des options telles que la taille du texte, augmenter le contraste, inverser les couleurs et plus indépendamment pour chaque application. Si vous trouvez que certaines applications sont difficiles à visualiser, par exemple, vous pouvez augmenter le contraste de ces titres uniquement sans affecter tout le reste. Des ajustements peuvent être effectués dans le nouveau menu « Paramètres de l’application » dans la section Accessibilité dans l’app Réglages. Les développeurs n’ont pas besoin de modifier leurs applications pour prendre en charge cette nouveauté.