Adobe continue d’optimiser son logiciel pour Apple Silicon. Les mises à jour d’Illustrator, InDesign et Lightroom Classic pour M1 sont désormais disponibles !

Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs et créatifs Adobe qui veulent le meilleur sur leur machine Apple Silicon : une nouvelle compatibilité arrive pour les Mac avec l’architecture M1.

Les applications Adobe peuvent être mieux exploitées sur des Mac à architecture Apple Silicon grâce à une optimisation native des puces M1. Très peu manquent encore, dont Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects, et qui sont actuellement en version bêta.

Des versions optimisées pour Apple Silicon de Photoshop, Lightroom CC, Premiere Rush et Audition avaient récemment été mises à disposition. Ces dernières ont d’ailleurs permis d’obtenir des performances 83 % plus rapides.

En plus de la compatibilité avec M1, les applications d’Adobe sont mises à jour avec de nouveaux outils (comme la fonction Super Résolution dans Lightroom CC et Lightroom Classic), de nombreuses améliorations et une plus grande stabilité, quelle que soit l’architecture de référence.

Retrouvez toutes les mises à jour au sein de l’application Creative Cloud pour votre Mac.