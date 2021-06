Avec iOS 15, il est possible de visualiser nativement les données EXIF ​​des photos, sans avoir à installer d’applications tierces.

Chaque cliché de l’application ‌Photos‌ dispose d’un nouveau bouton « Info » qui affiche le format de l’image, les détails de l’appareil photo utilisé pour la capturer et l’emplacement où elle a été prise. Auparavant, il n’y avait aucun moyen de visualiser ces informations directement dans l’application ‌Photo‌s. Pour cela, il était nécessaire d’installer une troisième application ou d’utiliser d’autres appareils. Cette nouvelle interface peut également être utilisée pour ajouter des légendes et pour voir l’emplacement où une photo a été prise. De plus, il existe une option pour ajuster les métadonnées EXIF ​​telles que la date de la prise du cliché.

Certaines photos auront également un symbole à côté du bouton Info, ce qui signifie qu’il y a des informations que vous pouvez voir en mode Recherche. Pour une photo d’une fleur, par exemple, l’application ‌Photo‌s est capable de la comparer avec d’autres images de fleurs sur le web, offrant une identification possible de la fleur.

Il existe également une nouvelle option qui vous permet d’appuyer sur le bouton « Live » sur n’importe quelle photo de ce type pour la transformer automatiquement en boucle, en rebond ou en exposition longue.