Nous vous proposons aujourd’hui d’installer la bêta 1 d’iOS 15 et iPadOS 15 dédiée aux développeurs, en enregistrant votre UDID ici. Nous proposons également tous les liens de téléchargement pour une installation depuis un ordinateur, plutôt qu’en OTA (Over The Air).

Comment installer iOS 15 / iPadOS 15 depuis votre ordinateur :

Mise à jour : Touche Shift (win) ou Alt (mac) + bouton « Mise à jour »

Restauration : Touche Shift (win) ou Alt (mac) + bouton « Restaurer »

iPhone

iPad

iPod touch

