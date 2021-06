Lors de la keynote d’hier soir, la firme de Cupertino a consacré une attention particulière à FaceTime, qui arrive également sur Windows et Android.

Avec iOS 15, il est en effet possible de générer un lien de la conversation pour la partager avec nos amis via des applications tierces. Grâce à ce lien, nos amis et nos proches peuvent se joindre à la conversation avec un simple navigateur Web. Même les utilisateurs sans identifiant Apple peuvent ensuite rejoindre la conversation en spécifiant leur nom avant de rejoindre.

Cette nouveauté fait enfin de FaceTime un service ouvert à presque 360 ​​degrés. En effet, il n’est actuellement pas possible de créer de nouvelles conversations via le web, c’est pourquoi un appareil Apple sera encore nécessaire pour le moment. Cette fonctionnalité n’est initialement prise en charge que par Chrome et Microsoft Edge, mais sera probablement également déployée sur d’autres navigateurs concurrents.

FaceTime, en plus de cette nouveauté, profitera de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que l’Audio Spatial, le mode d’isolation vocale et bien plus encore.