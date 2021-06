Même avec iOS 15, Apple souhaitait améliorer davantage les contrôles de confidentialité pour l’utilisateur, franchissant ainsi une nouvelle étape pour faire d’iOS un système de plus en plus sécurisé et respectueux de la confidentialité.

Craig Federighi s’est entretenu avec Fast Company sur la confidentialité, consacrant un espace aux nouvelles fonctionnalités présentées lors de l’événement. Avec iCloud Private Relay, la société a intégré une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de se connecter à pratiquement n’importe quel réseau en naviguant de manière plus sécurisée et privée, tout en garantissant un trafic sortant crypté.

Selon Federighi, les énormes progrès en matière de suivi et de menaces de sécurité ont incité l’entreprise à travailler pour assurer une navigation sûre pour ses utilisateurs. Cette nouveauté fait partie intégrante du service iCloud+, qui contribuera à renforcer la sécurité des utilisateurs d’Apple. En plus de Private Relay, Hide My Email et HomeKit Secure Video arriveront également, deux nouvelles fonctionnalités qui viendront compléter le nouveau niveau de sécurité conçu par Apple.

Mais quelles sont les vraies différences entre Private Relay et un VPN classique ? Selon Apple, le nouveau service permettra à l’utilisateur de naviguer dans l’anonymat complet, empêchant ainsi Apple elle-même de savoir ce que vous faites.

Nous espérons que les utilisateurs croient en Apple comme un intermédiaire fiable grâce à la suppression de la possibilité de trouver votre IP et votre destination en même temps, contrairement au VPN normal.

Federighi a également salué à nouveau la fonction de transparence du suivi, définissant comme une victoire la possibilité pour les utilisateurs de pouvoir décider d’être suivis ou non.