iOS 14 est désormais installé sur 90% des iPhone introduits au cours des quatre dernières années, comme le confirment les nouvelles données partagées par Apple.

90% des iPhone les plus récents, c’est-à-dire ceux sortis au cours des 4 dernières années, exécutent iOS 14 ou une version ultérieure, 8% exécutent iOS 13 et seulement 2% sont encore sur des versions antérieures. Si l’on se base sur tous les iPhone en circulation, le pourcentage tombe à 85 % pour iOS 14, alors qu’il reste à 8 % pour iOS 13 et 7 % pour les versions précédentes.

Du côté des tablettes, 91 % des iPad introduits au cours des quatre dernières années tournent sous iPadOS 14, tandis que le pourcentage tombe à 79 % si l’on prend en compte tous les iPad en circulation.

Apple avait déjà partagé des chiffres sur les installations iOS 14 en février. À l’époque, 86 % des iPhone lancés au cours des quatre dernières années fonctionnaient sous iOS 14.